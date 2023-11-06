関連記事
ＡｎｙＭｉｎｄ ストップ高、ソウルにオフィス開設、EC・マーケティング領域で韓国企業の成長推進／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:41JST <5027> ＡｎｙＭｉｎｄ 775 +100
ストップ高。AnyMind Koreaを設立し、韓国のソウルに新オフィスを開設すると発表している。ECチャネル管理・データ分析プラットフォーム「AnyX」を活用したEC・マーケティング領域でのDX支援で韓国企業の事業成長を推進する。また、ソーシャルメディア分析・キャンペーン管理プラットフォーム「AnyTag」を活用したインフルエンサーマーケティングを支援するなどとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- AIAI ストップ高買い気配、24年3月期の営業利益予想を上方修正、採用費や人件費縮小／新興市場スナップショット 11/ 6 13:18
- 免疫生物研究所 ストップ高、24年3月期上期は営業黒字に転換、抗体関連事業で自社製品の売上高増加／新興市場スナップショット 11/ 6 13:00
- ACSL 大幅に続伸、科学技術振興機構公募の小型無人機群システム構築に研究開発機関として参画／新興市場スナップショット 11/ 6 09:55
- ネクストジェン 大幅に3日続伸、24年3月期上期は営業黒字に転換、自社ソフトウェア販売増加／新興市場スナップショット 11/ 6 09:37
- サスメド 大幅に続伸、耳鼻科領域での治療用アプリで開発マイルストン1億円受領／新興市場スナップショット 11/ 6 09:24