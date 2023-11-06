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ＡｎｙＭｉｎｄ　ストップ高、ソウルにオフィス開設、EC・マーケティング領域で韓国企業の成長推進／新興市場スナップショット

2023年11月6日 13:41

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記事提供元：フィスコ

*13:41JST <5027> ＡｎｙＭｉｎｄ 775 +100
ストップ高。AnyMind Koreaを設立し、韓国のソウルに新オフィスを開設すると発表している。ECチャネル管理・データ分析プラットフォーム「AnyX」を活用したEC・マーケティング領域でのDX支援で韓国企業の事業成長を推進する。また、ソーシャルメディア分析・キャンペーン管理プラットフォーム「AnyTag」を活用したインフルエンサーマーケティングを支援するなどとしている。《ST》

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