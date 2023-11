Made in ピエール・エルメ新作「マカフラ」ほうじ茶×ホワイトチョコドリンクにマカロン生地をオン

Made in ピエール・エルメ(Made in PIERRE HERMÉ)から、新作ドリンク「マカフラ(MACAFRAPP) ほうじ茶」が登場。2023年11月8日(水)より、Made in ピエール・エルメ丸の内ほかで発売される。

マカロン×国産素材の新作ドリンク「マカフラ」

Made in ピエール・エルメが新たに展開する「マカフラ」は、マカロンと国産素材を使用したフローズンドリンク。第1弾となる2023年秋は、厳選した国産茶葉を焙煎したほうじ茶の香ばしさと、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さを楽しめる「マカフラ ほうじ茶」がラインナップする。

仕上げとして、マカロン生地“マカロンコック”をオン。食感のアクセントとしてはもちろん、マカロンコックはリング状になっているため、見た目のキュートさも楽しむことができる。

【詳細】

「マカフラ ほうじ茶」

発売日:2023年11月8日(水)

販売店舗:Made in ピエール・エルメ丸の内 ほか各店

※丸の内のみ11月8日(水)より販売予定。その他店舗は順次販売。

価格:テイクアウト 972円、イートイン 990円