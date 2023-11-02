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オートサーバー　10月度ASNET取引台数の実績を発表

2023年11月2日 16:46

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記事提供元：フィスコ

*16:46JST オートサーバー---10月度ASNET取引台数の実績を発表
オートサーバー＜5589＞は1日、同社が運営する会員制中古車流通サービスプラットフォームASNETにおける2023年12月期10月度の取引台数実績(速報値)を発表した。

前年同月比5.7％増の19,372台がASNET全体の取引台数実績となった。
なお、ASNETのサービス別(オークション代行サービス及びASワンプラサービス)の取引台数内訳は、四半期毎の決算短信にて開示される。《SO》

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