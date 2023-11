*11:38JST 坪田ラボ---UJA総会とThe 8th Japan-US Science Forum in Bostonに出展

坪田ラボ<4890>は、2023年11月に米国ボストンで開催される「第一回UJA総会」および同時開催される「The 8th Japan-US Science Forum in Boston」に参加・出展することを発表した。

「UJA(一般社団法人海外日本人研究者ネットワーク)総会」は、海外日本人研究者のネットワークを活性化すること、日本人研究者が安心して海外で活動できる環境、有意義な海外研究生活を送るための環境の保持、研究者のキャリア促進における課題についての意見交換や情報共有を行うことを目的としている。その重要な活動の1つでもある「The 8th Japan-US Science Forum in Boston」では、本年のメインテーマを”Toward a Human-AI Partnership: Science and Technology in Intellicence”とし、脳科学と人工知能科学の相互発展に関する最新の研究を日米の著名な研究者が紹介し、人工知能がもたらす未来の生命科学・技術・社会の発展について議論が行われる。また、恒例の、最先端の研究を行う若手研究者によるポスター発表・フラッシュトークの機会を設け、分野の垣根を超えた研究者同士の科学交流や連携研究を促進する。

同社は、こうしたイベントへの参加・出展を通し、同社の研究開発を参加企業や研究者に紹介するとともに、新しい研究シーズの発掘へ繋げてゆくとしている。《SO》