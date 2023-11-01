*17:12JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は143円68銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付143円81銭 高値143円90銭 安値143円44銭 引け143円68銭

売買高総計31127枚

2年 454回 0.156％

5年 162回 0.480％

10年 372回 0.951％

20年 186回 1.731％

債券先物12月限は、143円81銭で取引を開始。前日から米連邦公開市場委員会（FOMC）が始まり、金利が上昇したほか、日本の長期金利の上限（1％めど）を試す動きにより売りが先行し、143円90銭から143円44銭まで下げた。その後、日銀が臨時の国債買い入れオペを通知したことで、買い戻しが優勢になった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.07％、10年債は4.91％、30年債は5.07％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.85％、英国債は4.55％、オーストラリア10年債は4.94％、NZ10年債は5.50％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:30 英・10月製造業PMI改定値（予想：45.2、速報値：45.2）

・21:15 米・10月ADP雇用統計（予想：+15.0万人、9月：+8.9万人）

・22:45 米・10月製造業PMI改定値（予想：50.0、速報値：50.0）

・23:00 米・10月ISM製造業景況指数（予想：49.0、9月：49.0）

・23:00 米・9月JOLT求人件数（予想：940.0万件、8月：961.0万件）

・23:00 米・9月建設支出（前月比予想：+0.4％、8月：+0.5％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見

・米財務省・四半期定期入札発表

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》