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1日の日本国債市場概況：債券先物は143円68銭で終了

2023年11月1日 17:12

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記事提供元：フィスコ

*17:12JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は143円68銭で終了


＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付143円81銭 高値143円90銭 安値143円44銭 引け143円68銭
売買高総計31127枚

2年 454回 0.156％
5年 162回 0.480％
10年 372回 0.951％
20年 186回 1.731％

債券先物12月限は、143円81銭で取引を開始。前日から米連邦公開市場委員会（FOMC）が始まり、金利が上昇したほか、日本の長期金利の上限（1％めど）を試す動きにより売りが先行し、143円90銭から143円44銭まで下げた。その後、日銀が臨時の国債買い入れオペを通知したことで、買い戻しが優勢になった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は5.07％、10年債は4.91％、30年債は5.07％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.85％、英国債は4.55％、オーストラリア10年債は4.94％、NZ10年債は5.50％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞
・18:30　英・10月製造業PMI改定値（予想：45.2、速報値：45.2）
・21:15　米・10月ADP雇用統計（予想：+15.0万人、9月：+8.9万人）
・22:45　米・10月製造業PMI改定値（予想：50.0、速報値：50.0）
・23:00　米・10月ISM製造業景況指数（予想：49.0、9月：49.0）
・23:00　米・9月JOLT求人件数（予想：940.0万件、8月：961.0万件）
・23:00　米・9月建設支出（前月比予想：+0.4％、8月：+0.5％）
・03:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）
・03:30　パウエル米FRB議長会見
・米財務省・四半期定期入札発表

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》

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