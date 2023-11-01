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今日の注目スケジュール：製造業PMI、米ISM製造業景況指数、米FOMCが政策金利発表など

2023年11月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、米ISM製造業景況指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(10月)　　48.5


＜海外＞
06:45　NZ・失業率(7-9月)　3.9％　3.6％
10:45　中・財新製造業PMI(10月)　50.8　50.6
14:00　印・製造業PMI(10月)　　57.5
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.35％
21:00　ブ・鉱工業生産(9月)　　0.4％
21:15　米・ADP全米雇用報告(10月)　13.5万人　8.9万人
22:00　ブ・製造業PMI(10月)　　49
23:00　米・JOLT求人件数(9月)　　961万件
23:00　米・建設支出(9月)　0.4％　0.5％
23:00　米・ISM製造業景況指数(10月)　49.0　49.0
27:00　ブ・貿易収支(10月)　　89.04億ドル
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.50％　5.50％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　　12.75％


米・自動車販売(10月、2日までに)　1510万台　1567万台

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

米・四半期定期入札発表

伊・中央銀行総裁にファビオ・パネッタ氏が就任

英・AIセーフティサミット(2日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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