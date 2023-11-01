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今日の注目スケジュール：製造業PMI、米ISM製造業景況指数、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、米ISM製造業景況指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(10月) 48.5
＜海外＞
06:45 NZ・失業率(7-9月) 3.9％ 3.6％
10:45 中・財新製造業PMI(10月) 50.8 50.6
14:00 印・製造業PMI(10月) 57.5
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.35％
21:00 ブ・鉱工業生産(9月) 0.4％
21:15 米・ADP全米雇用報告(10月) 13.5万人 8.9万人
22:00 ブ・製造業PMI(10月) 49
23:00 米・JOLT求人件数(9月) 961万件
23:00 米・建設支出(9月) 0.4％ 0.5％
23:00 米・ISM製造業景況指数(10月) 49.0 49.0
27:00 ブ・貿易収支(10月) 89.04億ドル
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.50％ 5.50％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 12.75％
米・自動車販売(10月、2日までに) 1510万台 1567万台
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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