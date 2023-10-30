*15:37JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ

輸送用機器が下落率トップ。そのほか医薬品、繊維業、ゴム製品、銀行業、鉱業なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか電気機器も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電力・ガス業 ／ 468. ／ 1.92

2. 電気機器 ／ 3,708.2 ／ 0.82

3. 海運業 ／ 1,442.09 ／ -0.20

4. 化学工業 ／ 2,225.2 ／ -0.39

5. 情報・通信業 ／ 5,061.12 ／ -0.63

6. 石油・石炭製品 ／ 1,314.18 ／ -0.73

7. 空運業 ／ 229.48 ／ -0.74

8. 食料品 ／ 2,086.88 ／ -0.76

9. 不動産業 ／ 1,619.22 ／ -0.76

10. サービス業 ／ 2,458.18 ／ -0.76

11. 鉄鋼 ／ 724.4 ／ -0.78

12. 陸運業 ／ 2,006.07 ／ -0.87

13. 水産・農林業 ／ 515.72 ／ -0.89

14. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,440.53 ／ -0.90

15. 建設業 ／ 1,481.41 ／ -1.04

16. ガラス・土石製品 ／ 1,189.57 ／ -1.09

17. 小売業 ／ 1,540.63 ／ -1.25

18. 金属製品 ／ 1,208.56 ／ -1.36

19. 証券業 ／ 436.79 ／ -1.36

20. パルプ・紙 ／ 538.42 ／ -1.38

21. 精密機器 ／ 9,381.74 ／ -1.46

22. 非鉄金属 ／ 1,048.58 ／ -1.49

23. その他金融業 ／ 867.22 ／ -1.54

24. 機械 ／ 2,451.16 ／ -1.62

25. 卸売業 ／ 3,093.69 ／ -1.63

26. その他製品 ／ 4,030.6 ／ -1.65

27. 保険業 ／ 1,642.23 ／ -1.73

28. 鉱業 ／ 613.58 ／ -1.84

29. 銀行業 ／ 257. ／ -2.08

30. ゴム製品 ／ 4,034.18 ／ -2.37

31. 繊維業 ／ 625.8 ／ -2.40

32. 医薬品 ／ 3,306.23 ／ -2.60

33. 輸送用機器 ／ 4,126.31 ／ -2.83《CS》