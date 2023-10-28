*06:38JST NY金：やや強含み、時間外取引で2019.70ドルまで一段高

COMEX金12月限終値：1998.50 ↑1.10

27日のNY金先物12月限はやや強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋1.10ドルの1998.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1986.40－2019.70ドル。米国市場の前半にかけて1986.40ドルまで下落したが、米長期金利の低下や中東情勢の緊迫化を意識した買いが入ったことで節目の2000ドルを突破。通常取引終了後の時間外取引では中東情勢の悪化を警戒して2019.70ドルまで一段高となった。《MK》