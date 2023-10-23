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【市場反応】ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値、予想上回りユーロ堅調
記事提供元：フィスコ
*23:08JST 【市場反応】ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値、予想上回りユーロ堅調
ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値は－17.9と、9月-17.8から悪化も予想は上回った。
結果を受けて、ユーロは堅調に推移。ユーロ・ドルは1.0591ドルから1.0608ドルへ上昇した。ユーロ・円は158円81銭から159円08銭へ上昇。ユーロ・ポンドは0.8713ポンドで底堅い。
【経済指標】
・ユーロ圏・10月消費者信頼感指数速報値：－17.9（予想：-18.3、9月：-17.8）《KY》
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