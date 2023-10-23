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ＧＮＩ　大幅に4日ぶり反発、北京コンチネントの申請を中国当局が受理／新興市場スナップショット

2023年10月23日 14:03

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記事提供元：フィスコ

*14:03JST <2160> ＧＮＩ 1983 +94
大幅に4日ぶり反発。グループ企業で米ナスダック市場に上場するCatalyst Biosciences, Inc.（CBIO）との取引について、北京コンチネントの申請を中国証券監督管理委員会が受理していることを確認したと発表している。また、CBIOは報告書「フォーム8K」を米証券取引委員会（SEC）に提出しており、日本時間23日午後7時に公表される予定。北京コンチネントはCBIOを経由して全部連結対象であり続けるとしている。《ST》

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