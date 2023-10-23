関連記事
ＧＮＩ 大幅に4日ぶり反発、北京コンチネントの申請を中国当局が受理／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:03JST <2160> ＧＮＩ 1983 +94
大幅に4日ぶり反発。グループ企業で米ナスダック市場に上場するCatalyst Biosciences, Inc.（CBIO）との取引について、北京コンチネントの申請を中国証券監督管理委員会が受理していることを確認したと発表している。また、CBIOは報告書「フォーム8K」を米証券取引委員会（SEC）に提出しており、日本時間23日午後7時に公表される予定。北京コンチネントはCBIOを経由して全部連結対象であり続けるとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＤＥＬＴＡ－Ｐ 一時ストップ高、新株最大55万5000株など発行、調達資金12億円を研究開発費に充当／新興市場スナップショット 10/23 12:48
- ｍｏｎｏＡＩ ストップ安、23年12月期の営業損益予想を下方修正、メタバースサービスの売上高減少／新興市場スナップショット 10/23 12:37
- リファインバスＧ 反落、東京海上日動及びABTとエアバッグ回収・再利用の実証実験開始／新興市場スナップショット 10/23 09:58
- ペルセウス 大幅に続伸、真性多血症患者対象の第1相試験で被験者の組み入れ完了／新興市場スナップショット 10/23 09:40
- ｍｂｓ 大幅に5日ぶり反発、上限10万株の自社株買い実施、発行済総数の1.32％／新興市場スナップショット 10/23 09:28