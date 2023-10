都市型音楽フェス「シンクロニシティ'24」渋谷で開催決定、出演アーティスト＆チケット情報

都市型音楽フェス「シンクロニシティ'24(SYNCHRONICITY’24)」が、2024年4月13日(土)・14日(日)の2日間、東京・渋谷のSpotify O-EAST / O-WEST / O-nestなど複数のライブハウスで開催される。

都市型音楽フェス「シンクロニシティ'24」開催決定

19年目の開催を迎える「シンクロニシティ」は、「CREATION FOR THE FUTURE」をテーマに毎年渋谷で行われている都市型ミュージック&カルチャーフェスティバル。音楽ライブを中心に、ライブペインティングや映像、ダンスパフォーマンス、デザインなど、ジャンルを超えた様々なカルチャーが融合した都市型フェスだ。

渋さ知らズオーケストラ、SPECIAL OTHERSら出演

第1弾出演アーティストとして発表されたのは、フェス常連の渋さ知らズオーケストラやSPECIAL OTHERS、toconomaのほか、fox capture plan、POLYPLUS、JABBERLOOPら10組。2024年度も渋谷の複数のライブハウスを会場に、過去最大の規模で行われる。

出演アーティスト

渋さ知らズオーケストラ / SPECIAL OTHERS / toconoma / fox capture plan / POLYPLUS / JABBERLOOP / NIKO NIKO TAN TAN / Billyrrom / CARTOON / DJ New Action! (星原喜一郎 / 遠藤孝行 / ゆーかり / hamakyo) …and more

※第1弾ラインナップ

開催概要

「シンクロニシティ'24(SYNCHRONICITY’24)」

開催日:2024年4月13日(土)・14日(日)

予定時間:13:00〜

会場:Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / デュオ・ミュージック・エクスチェンジ / クラブエイジア / ロフトナイン渋谷 / ビーツ・シブヤ / 渋谷CLUB QUATTRO / WWW / WWWX

チケット

限定早割チケット販売期間(先着先行):2023年10月17日(火)19:00〜2023年10月26日(木)23:59

チケット料金:

・早割チケット(通し券) 15,800円

・先行/一般通し券 16,800円

・先行/一般前売りチケット 8,800円

※ドリンク別。

チケット販売:チケットぴあ

※チケットに関する詳細はイベント公式WEBサイト(https://synchronicity.tv/festival/)より。