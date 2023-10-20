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出来高変化率ランキング（14時台）～西松屋チェ、山大がランクイン

2023年10月20日 14:51

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記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～西松屋チェ、山大がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月20日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7545＞ 西松屋チェ　　　　 　3454200 　268980　 1184.18% 15.45%
＜7426＞ 山大　　　　　　　 　1636600 　178740　 815.63% -8.74%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　112334 　16495.2　 581.01% 0.17%
＜1476＞ iSJリート　　　 　181392 　32246.2　 462.52% -0.79%
＜4934＞ Pアンチエイジ　　 　189100 　41320　 357.65% -4.79%
＜7093＞ アディッシュ　　　 　1671000 　384960　 334.07% -24.7%
＜4334＞ ユークス　　　　　 　2275300 　541680　 320.05% 1.7%
＜2865＞ GXNカバコ　　　 　152378 　37361.6　 307.85% -0.9%
＜2138＞ クルーズ　　　　　 　1185800 　299400　 296.06% -7.14%
＜6232＞ ACSL　　　　　 　357100 　93800　 280.70% 8.46%
＜9348＞ ispace　　　 　6033700 　1618560　 272.78% 15.4%
＜5250＞ プライムストラテジー 　283200 　76360　 270.87% 20.15%
＜7918＞ ヴィアHD　　　　 　3713600 　1086600　 241.76% 11.43%
＜5929＞ 三和HD　　　　　 　1404200 　455800　 208.07% 6.39%
＜4599＞ ステムリム　　　　 　1043500 　341420　 205.64% -4.28%
＜2624＞ iF日経年4　　　 　4955 　1674.4　 195.93% 0%
＜4568＞ 第一三共　　　　　 　16794900 　5787380　 190.20% 14.11%
＜7071＞ アンビス　　　　　 　963900 　373480　 158.09% -3.56%
＜4188＞ 三菱ケミカルG　　 　8455200 　3551560　 138.07% -3.15%
＜1615＞ 銀行　　　　　　　 　5428300 　2282900　 137.78% -0.18%
<9341> GENOVA　　　 　198400 　83760　 136.87% -4.79%
<6146> ディスコ　　　　　 　3112700 　1379760　 125.60% -2.11%
<5185> フコク　　　　　　 　87300 　38720　 125.46% 5.32%
<7212> エフテック　　　　 　180900 　81160　 122.89% -1.92%
<6266> タツモ　　　　　　 　551100 　253280　 117.59% -2.66%
<4371> CCT　　　　　　 　88100 　43880　 100.77% 0%
<6023> ダイハツデイ　　　 　89200 　44740　 99.37% 0.96%
<4384> ラクスル　　　　　 　1122100 　568520　 97.37% -0.95%
<6561> HANATOUR　 　144400 　73320　 96.94% -2.31%
<9330> 揚羽　　　　　　　 　111700 　56920　 96.24% -1.59%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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