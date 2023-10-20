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出来高変化率ランキング（14時台）～西松屋チェ、山大がランクイン
*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～西松屋チェ、山大がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月20日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7545＞ 西松屋チェ 3454200 268980 1184.18% 15.45%
＜7426＞ 山大 1636600 178740 815.63% -8.74%
＜1478＞ iS高配当 112334 16495.2 581.01% 0.17%
＜1476＞ iSJリート 181392 32246.2 462.52% -0.79%
＜4934＞ Pアンチエイジ 189100 41320 357.65% -4.79%
＜7093＞ アディッシュ 1671000 384960 334.07% -24.7%
＜4334＞ ユークス 2275300 541680 320.05% 1.7%
＜2865＞ GXNカバコ 152378 37361.6 307.85% -0.9%
＜2138＞ クルーズ 1185800 299400 296.06% -7.14%
＜6232＞ ACSL 357100 93800 280.70% 8.46%
＜9348＞ ispace 6033700 1618560 272.78% 15.4%
＜5250＞ プライムストラテジー 283200 76360 270.87% 20.15%
＜7918＞ ヴィアHD 3713600 1086600 241.76% 11.43%
＜5929＞ 三和HD 1404200 455800 208.07% 6.39%
＜4599＞ ステムリム 1043500 341420 205.64% -4.28%
＜2624＞ iF日経年4 4955 1674.4 195.93% 0%
＜4568＞ 第一三共 16794900 5787380 190.20% 14.11%
＜7071＞ アンビス 963900 373480 158.09% -3.56%
＜4188＞ 三菱ケミカルG 8455200 3551560 138.07% -3.15%
＜1615＞ 銀行 5428300 2282900 137.78% -0.18%
<9341> GENOVA 198400 83760 136.87% -4.79%
<6146> ディスコ 3112700 1379760 125.60% -2.11%
<5185> フコク 87300 38720 125.46% 5.32%
<7212> エフテック 180900 81160 122.89% -1.92%
<6266> タツモ 551100 253280 117.59% -2.66%
<4371> CCT 88100 43880 100.77% 0%
<6023> ダイハツデイ 89200 44740 99.37% 0.96%
<4384> ラクスル 1122100 568520 97.37% -0.95%
<6561> HANATOUR 144400 73320 96.94% -2.31%
<9330> 揚羽 111700 56920 96.24% -1.59%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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