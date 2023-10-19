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出来高変化率ランキング（14時台）～野村A成長、MXナスダクがランクイン

2023年10月19日 14:50

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記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村A成長、MXナスダクがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月19日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2648＞ 野村米十債H　　　 　27300 　216　 12538.89% -0.95%
＜8081＞ カナデン　　　　　 　437000 　40360　 982.76% 7.11%
＜3041＞ ビ花壇　　　　　　 　925400 　129060　 617.03% 14.61%
＜3628＞ データHR　　　　 　727000 　102900　 606.51% -13.71%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　 　1499200 　250480　 498.53% -6.18%
＜2812＞ 焼津水　　　　　　 　430200 　84620　 408.39% -6.3%
＜6016＞ ジャパンエン　　　 　108700 　23680　 359.04% -7.43%
＜4414＞ フレクト　　　　　 　100600 　31580　 218.56% -9.6%
＜1546＞ NYダウ30　　　 　8659 　2784　 211.03% -0.97%
＜2084＞ 野村A高配　　　　 　130222 　42746.6　 204.64% -0.87%
＜1488＞ iFree大和Jリート 　312010 　103338　 201.93% 0.26%
＜1597＞ MXSJリート　　 　132620 　44100　 200.73% 0.19%
＜5582＞ グリッド　　　　　 　61900 　20720　 198.75% -8.66%
＜4488＞ AIinside　 　78700 　26700　 194.76% 1.79%
＜1541＞ 純プラ信　　　　　 　79858 　27516　 190.22% -1.36%
＜6614＞ シキノハイテック　 　47100 　18000　 161.67% -6.17%
＜4186＞ 東応化　　　　　　 　502500 　193440　 159.77% -6.71%
＜3496＞ アズーム　　　　　 　208700 　86520　 141.22% -9.64%
＜7578＞ ニチリョク　　　　 　725900 　302780　 139.75% -3.15%
＜6327＞ 北川精機　　　　　 　90300 　38920　 132.01% -5.37%
<8972> ケネディオフィ　　 　10598 　4618.4　 129.47% -2.01%
<3481> 菱地所物流R　　　 　2375 　1125.6　 111.00% 1.86%
<1972> 三晃金　　　　　　 　31100 　15020　 107.06% 0.37%
<2083>* 野村A成長　　　　 　38376 　18664.2　 105.61% -1.98%
<2631>* MXナスダク　　　 　39359 　19544.4　 101.38% -1.2%
<1571> 日経インバ　　　　 　2462318 　1231583　 99.93% 1.66%
<6849> 日本光電　　　　　 　381200 　191360　 99.21% 0.75%
<1320> iFreeETF225 　97527 　49092.4　 98.66% -1.75%
<4074> ラキール　　　　　 　64300 　32640　 97.00% -1.46%
<5248> テクノロジーズ　　 　180600 　91840　 96.65% 15.28%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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