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出来高変化率ランキング（14時台）～野村A成長、MXナスダクがランクイン
*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村A成長、MXナスダクがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月19日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2648＞ 野村米十債H 27300 216 12538.89% -0.95%
＜8081＞ カナデン 437000 40360 982.76% 7.11%
＜3041＞ ビ花壇 925400 129060 617.03% 14.61%
＜3628＞ データHR 727000 102900 606.51% -13.71%
＜6464＞ ツバキナカシマ 1499200 250480 498.53% -6.18%
＜2812＞ 焼津水 430200 84620 408.39% -6.3%
＜6016＞ ジャパンエン 108700 23680 359.04% -7.43%
＜4414＞ フレクト 100600 31580 218.56% -9.6%
＜1546＞ NYダウ30 8659 2784 211.03% -0.97%
＜2084＞ 野村A高配 130222 42746.6 204.64% -0.87%
＜1488＞ iFree大和Jリート 312010 103338 201.93% 0.26%
＜1597＞ MXSJリート 132620 44100 200.73% 0.19%
＜5582＞ グリッド 61900 20720 198.75% -8.66%
＜4488＞ AIinside 78700 26700 194.76% 1.79%
＜1541＞ 純プラ信 79858 27516 190.22% -1.36%
＜6614＞ シキノハイテック 47100 18000 161.67% -6.17%
＜4186＞ 東応化 502500 193440 159.77% -6.71%
＜3496＞ アズーム 208700 86520 141.22% -9.64%
＜7578＞ ニチリョク 725900 302780 139.75% -3.15%
＜6327＞ 北川精機 90300 38920 132.01% -5.37%
<8972> ケネディオフィ 10598 4618.4 129.47% -2.01%
<3481> 菱地所物流R 2375 1125.6 111.00% 1.86%
<1972> 三晃金 31100 15020 107.06% 0.37%
<2083>* 野村A成長 38376 18664.2 105.61% -1.98%
<2631>* MXナスダク 39359 19544.4 101.38% -1.2%
<1571> 日経インバ 2462318 1231583 99.93% 1.66%
<6849> 日本光電 381200 191360 99.21% 0.75%
<1320> iFreeETF225 97527 49092.4 98.66% -1.75%
<4074> ラキール 64300 32640 97.00% -1.46%
<5248> テクノロジーズ 180600 91840 96.65% 15.28%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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