個人の外見や声のデジタル複製権を定める米法案、権利は死後70年間継続

headless 曰く、 個人の外見や声の「デジタル複製権」を定める法律の草案が 12 日、超党派の米上院議員により公表された(クリス・クーンズ上院議員のプレスリリース、マーシャ・ブラックバーン上院議員のプレスリリース、草案: PDF、The Verge の記事)。

この草案「Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act of 2023」(NO FAKES Act of 2023) は生成 AI により個人の外見や声を再現した「デジタルレプリカ」を想定し、再現された個人に無断で使用することを禁ずるものだ。デジタル複製権は個人の死後も 70 年間継続し、相続人が保持することになる。

ただし、報道やドキュメンタリー、批評、学術、風刺、パロディといった目的での使用およびそれらの宣伝目的、または付随的・僅少な使用に関してはデジタル複製権を侵害しない。保護期間やフェアユース規定など、著作権と同様の権利を認めるよう草案は書かれているようだ。

