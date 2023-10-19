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今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米中古住宅販売件数など

2023年10月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(9月)　-5078億円　-9305億円
08:50　輸出(9月)　3.0％　-0.8％
08:50　輸入(9月)　-13.0％　-17.7％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
16:30　全銀協会長が定例会見


日銀支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・失業率(9月)　3.7％　3.7％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月)　　3.47％
10:30　中・新築住宅価格(9月)　　-0.29％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(8月)　　209億ユーロ
21:00　ブ・経済活動(8月)　　0.44％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.9万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(10月)　-6.4　-13.5
23:00　米・中古住宅販売件数(9月)　389万件　404万件
23:00　米・景気先行指数(9月)　-0.4％　-0.4％


韓・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演

米・シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁が講演

米・5年インフレ連動債入札

欧・非公式欧貿易相会合(20日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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