関連記事
今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米中古住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(9月) -5078億円 -9305億円
08:50 輸出(9月) 3.0％ -0.8％
08:50 輸入(9月) -13.0％ -17.7％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
16:30 全銀協会長が定例会見
日銀支店長会議
地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)
＜海外＞
09:30 豪・失業率(9月) 3.7％ 3.7％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月) 3.47％
10:30 中・新築住宅価格(9月) -0.29％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(8月) 209億ユーロ
21:00 ブ・経済活動(8月) 0.44％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.9万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(10月) -6.4 -13.5
23:00 米・中古住宅販売件数(9月) 389万件 404万件
23:00 米・景気先行指数(9月) -0.4％ -0.4％
韓・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演
米・シカゴ連銀総裁がQ&Aに参加
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁が講演
米・5年インフレ連動債入札
欧・非公式欧貿易相会合(20日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 10/18の強弱材料 10/18 08:30
- 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、英消費者物価コア指数など 10/18 06:30
- 10/17の強弱材料 10/17 08:23
- 今日の注目スケジュール：英失業率、米小売売上高、米鉱工業生産指数など 10/17 06:30
- 10/16の強弱材料 10/16 08:32