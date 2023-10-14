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Creepy Nutsの新曲「ビリケン」配信リリース、2人の新境地を感じさせる楽曲
記事提供元：ファッションプレス
Creepy Nuts(クリーピーナッツ)の新曲「ビリケン」が、2023年10月11日(水)に配信リリース。
Creepy Nutsの新曲「ビリケン」
2ndアルバム「Case」の収録曲「のびしろ」のストリーミング再生数が累計1億回を突破、22年リリースの3rdアルバム「アンサンブル・プレイ」を引っ提げて行われた全国ツアーが全てソールドアウトするなど、音楽界でますますその存在感を高めているCreepy Nuts。
待望の新曲となる「ビリケン」は、韻を踏むという行為で人々に悦びを届けるラッパーを、足の裏で幸せを呼び込む神様であるビリケンと重ね合わせて制作された楽曲。R-指定の高次元なラップと、DJ松永によるジャージードリルのビートを軸にした中毒性の高いトラックが絡み合う、Creepy Nutsの新境地を感じさせるような楽曲に仕上がっている。
R-指定の地元仲間も出演するMV
また、Official髭男dismやAwichらの作品を手がける新保拓人が監督したミュージックビデオも公開。撮影はR-指定の地元・大阪で行われ、その象徴である通天閣、梅田や堀江の街中、味園ビルといったロケーションが登場。派手に煌めくデコトラのシーンでは、大阪で活躍するラッパーやR-指定の地元の仲間たちも出演している。
作品情報
Creepy Nuts 新曲「ビリケン」
配信リリース日：2023年10月11日(水)
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