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NY外為：ドル買い加速、米金利が一段と上昇、米30年債入札が不調
記事提供元：フィスコ
*02:30JST NY外為：ドル買い加速、米金利が一段と上昇、米30年債入札が不調
米財務省は200億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.837％と2007年来で最高となった。テイルはプラス3.7ベーシスポインツ(bps)。応札倍率は2.35倍と、過去6回入札平均の2.43倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は65.1％。
低調な結果を受けて米国債相場は続落。10年債利回りは4.70％まで上昇した。ドル買いが一段と強まり、ドル・円は149円75銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.0626ドルから1.0537ドルまで下落した。《KY》
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