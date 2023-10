レディースニットブランド「ア プラクティスド ハンド」“あひる×へび”ニットなどポップな23年秋冬

レディースニットウェア専門ブランド、ア プラクティスド ハンド(A PRACTICED HAND)の2023年秋冬コレクションの新作が登場。阪急うめだ本店では、同シーズンのフルラインナップを揃える限定ストアが2023年10月10日(火)まで開催される。

2023年秋冬デビュー、ア プラクティスド ハンドとは

ア プラクティスド ハンドは、セントラル・セント・マーチンズを卒業し、ニューヨークとロンドンのブランドでのキャリアを持つデザインチームと、創業58年の歴史を持つ原宿の老舗ニットメーカー・ジム(GIM)が展開する、レディースニットウェア専門ブランド。ハンドクラフトによるアート性の高いデザインを得意としている。

デビューシーズンとなる2023年秋冬コレクションでは、デザイン性と技術力を掛け合わせた、ポップでユーモアあふれるニットアイテムをラインナップ。

クラフト感溢れる”あひる×へび”ニット

例えば、あひるとへびが大胆にあしらわれた手編みのボーダーニット。かぎ針編みで動物柄を編み刺繍風に施した、ハンドクラフト感たっぷりの1着だ。キュートなあひる部分は、ポケットになっている。

昔の着物の柄から着想を得た波紋柄ニット

また、通常よりもたっぷりとカシミヤを使用した、肉厚なカシミヤセーターには、昔の着物の柄から着想を得た不思議な波紋をあしらった。

軽量でサラサラとした着心地の“バブル”ニット

ア プラクティスド ハンドのニットアイテムは、デザイン性だけでなく着心地にも注目したい。気泡が弾けたようなドット柄のプルオーバーニットは、空気を多く含んだ糸を使用しているので、以外にも軽量でサラサラとした着心地。同柄でフレアシルエットのパンツも展開される。

ボリューミーなのに軽やかなケーブル柄カーディガン

スポンジのような弾力とストレッチ性のあるポリエステル糸を使用したニットカーディガンは、ボリュームがあるのに軽い着用感に。施されたケーブル柄はオリジナルのもので、ほんのりスポーティーな仕上がりとなっている。スカートも展開されるのでセットアップの着用もおすすめ。

【詳細】

ア プラクティスド ハンド 2023年秋冬コレクション

取扱い店舗:ジムの直営店「I CAN’ T GIVE YOU ANYTHING BUT KNIT by gim」、阪急うめだ本店 D-LAB 限定ストア

価格例:

SNAKES AND DUCKS HAND KNIT SWEATER 75,900円

WONDER RIPPLE CASHMERE SWEATER 55,000円

SPRING CABLE CARDIGAN 64,900円

SPRING CABLE SKIRT 49,500円

BUBLLY DOTS SWEATER 35,200円

BUBLLY DOTS KNIT PANTS 40,500円

■限定ストア詳細

期間:2023年10月4日(水)~10月10日(火)

場所:阪急うめだ本店 D-LAB

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7 3F

時間:10:00~20:00

■直営店情報

I CAN’ T GIVE YOU ANYTHING BUT KNIT by gim

住所 : 東京都渋谷区神宮前 3-18-20

営業時間:12:00 - 19:00

定休日:水曜日