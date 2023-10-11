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メドレック　ストップ高、神経疼痛治療薬「MRX-5LBT」の新薬承認、23年内に再申請／新興市場スナップショット

2023年10月11日 09:24

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記事提供元：フィスコ

*09:24JST <4586> メドレック 127 +30
大幅に8日ぶり反発しストップ高。デ・ウエスタン・セラピテクス研究所＜4576＞と共同開発し、米食品医薬局（FDA）に新薬承認申請していた帯状疱疹後の神経疼痛治療薬「MRX-5LBT」について、FDAから非臨床の一部データを再提出するよう求められ、データの再解析で対応できるとの判断に至ったと発表している。今後、再解析を進めて23年内に再申請する計画。MRX-5LBTは、独自技術を用いた新規のリドカインテープ剤。《ST》

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