関連記事
今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、加失業率など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、加失業率など
＜国内＞
08:30 家計支出(8月) -4.0％ -5.0％
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(8月) 1.5％ 1.1％
08:30 実質賃金総額(8月) -2.7％ -2.7％
10:00 営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(8月) 108.2
14:00 景気一致指数(8月) 114.2
14:00 気候変動アクション日本サミット
＜海外＞
13:30 印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 6.50％ 6.50％
13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％
14:45 スイス・失業率(9月) 2.0％
15:00 独・製造業受注(8月) 2.5％ -11.7％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(9月) 0.05％
21:30 米・非農業部門雇用者数(9月) 17.0万人 18.7万人
21:30 米・失業率(9月) 3.7％ 3.8％
21:30 米・平均時給(9月) 4.3％ 4.3％
21:30 加・失業率(9月) 5.5％
28:00 米・消費者信用残高(8月) 113.00億ドル 103.99億ドル
スペイン・非公式欧州連合(欧)首脳会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 10/5の強弱材料 10/ 5 08:26
- 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独貿易収支、米貿易収支など 10/ 5 06:30
- 10/4の強弱材料 10/ 4 08:24
- 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ISM非製造業景況指数など 10/ 4 06:30
- 10/3の強弱材料 10/ 3 08:29