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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、加失業率など

2023年10月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、加失業率など
＜国内＞
08:30　家計支出(8月)　-4.0％　-5.0％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(8月)　1.5％　1.1％
08:30　実質賃金総額(8月)　-2.7％　-2.7％
10:00　営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(8月)　　108.2
14:00　景気一致指数(8月)　　114.2
14:00　気候変動アクション日本サミット


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　6.50％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
14:45　スイス・失業率(9月)　　2.0％
15:00　独・製造業受注(8月)　2.5％　-11.7％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(9月)　　0.05％
21:30　米・非農業部門雇用者数(9月)　17.0万人　18.7万人
21:30　米・失業率(9月)　3.7％　3.8％
21:30　米・平均時給(9月)　4.3％　4.3％
21:30　加・失業率(9月)　　5.5％
28:00　米・消費者信用残高(8月)　113.00億ドル　103.99億ドル


スペイン・非公式欧州連合(欧)首脳会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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