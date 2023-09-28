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ヘッドウォーター 大幅に反発、マネジメントソリューションズと協業、生成AI導入推進ソリューション提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <4011> ヘッドウォーター 7580 +120
大幅に反発。マネジメントソリューションズ＜7033＞と協業し、企業への生成AI導入を推進するプロジェクト型伴走支援ソリューション「生成AIプロジェクトラボ」を提供すると発表している。法人企業向け生成AIワークショップやAzure OpenAI Serviceの社内利用向けチャットボットを提供するほか、顧客とワンチームでの共創プロジェクト実施、生成AI活用の組織浸透支援などを行う。《ST》
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