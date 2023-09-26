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個別銘柄戦略:JPXやマクニカHDなどに注目
*09:10JST 個別銘柄戦略:JPXやマクニカHDなどに注目
昨日25日の米株式市場でNYダウは43.04ドル高の34006.88、ナスダック総合指数は59.51pt高の13271.32、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の32465円。為替は1ドル＝148.80-90円。今日の東京市場では、上半期業績見込みを上方修正した壱番屋＜7630＞、ヨンドシーHD＜8008＞、上半期業績予想を上方修正したいよぎんHD＜5830＞、24年3月期業績と配当予想を上方修正したJPX＜8697＞、中間期配当予想を上方修正した東海東京＜8616＞、長期経営目標を上方修正したマクニカHD＜3132＞、東証スタンダードでは、23年9月期業績と配当予想を上方修正した扶桑電通＜7505＞、24年5月期利益予想を上方修正した大光＜3160＞、上半期業績予想を上方修正したラサ商事＜3023＞、上半期業績予想を上方修正し発行済株式数の2.76％上限の自社株買いを発表したアールビバン＜7523＞、配当方針の変更と24年3月期配当予想の上方修正を発表したオーテック＜1736＞、記念配当実施を発表したウィル＜3241＞、発行済株式数の11.7％の自社株消却を発表したエーワン精密＜6156＞、中期経営計画を発表し26年3月期売上高20.00億円（23年3月期6.38億円）・EBITDA4.00億円目標としたfonfun＜2323＞などが物色されそうだ。一方、上半期営業利益が1.0％減となったあさひ＜3333＞、未公表だった上半期営業利益が前年同期比81.8％増の28.00億円予想（第1四半期は15.67億円）と発表したトピー工＜7231＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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