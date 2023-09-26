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今日の注目スケジュール：米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(8月) 1.8％ 1.7％
14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
オートサーバーが東証スタンダードに新規上場(公開価格:2670円)
ネットスターズが東証グロースに新規上場(公開価格:1450円)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.2％
20:00 ブ・FGV建設コスト(9月) 0.24％
20:30 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(9月) 0.38％ 0.28％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(7月) -1.17％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(7月) 0.3％
23:00 米・新築住宅販売件数(8月) 70.0万戸 71.4万戸
23:00 米・消費者信頼感指数(9月) 105.9 106.1
韓・日中韓高級事務レベル協議
米・2年債入札
伊・2年債入札
独・5年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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