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今日の注目スケジュール：米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など

2023年9月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(8月)　1.8％　1.7％
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)


オートサーバーが東証スタンダードに新規上場(公開価格:2670円)

ネットスターズが東証グロースに新規上場(公開価格:1450円)


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.2％
20:00　ブ・FGV建設コスト(9月)　　0.24％
20:30　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(9月)　0.38％　0.28％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(7月)　　-1.17％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(7月)　　0.3％
23:00　米・新築住宅販売件数(8月)　70.0万戸　71.4万戸
23:00　米・消費者信頼感指数(9月)　105.9　106.1


韓・日中韓高級事務レベル協議

米・2年債入札

伊・2年債入札

独・5年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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