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出来高変化率ランキング（13時台）～平和堂、大光などがランクイン

2023年9月25日 13:59

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記事提供元：フィスコ

*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～平和堂、大光などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月25日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4444＞ インフォネット　　 　279000 　30080　 827.53% 18.85%
＜3925＞ Dスタンダード　　 　1167200 　159940　 629.77% 19.93%
＜6035＞ IRJ－HD　　　 　1547500 　226160　 584.25% -21.51%
＜8276＞ 平和堂　　　　　　 　332000 　77940　 325.97% 6.5%
＜6417＞ SANKYO　　　 　1572300 　373580　 320.87% -1.66%
＜5010＞ 日精蝋　　　　　　 　4967200 　1411100　 252.01% 19.57%
＜2708＞* 久世　　　　　　　 　88700 　29080　 205.02% 8.17%
＜7354＞ DmMiX　　　　 　916500 　308680　 196.91% -11.35%
＜9553＞ マイクロアド　　　 　932200 　328600　 183.69% 11.58%
＜3031＞ ラクーンHD　　　 　596800 　216060　 176.22% 6.53%
＜3688＞* カルタHD　　　　 　139900 　53440　 161.79% 0.94%
＜6083＞* ERI　　　　　　 　HD 　134200　 5152000.00% 1.6048%
＜7523＞* アールビバン　　　 　127600 　49120　 159.77% 3.11%
＜3932＞ アカツキ　　　　　 　360900 　142060　 154.05% 3.11%
＜3160＞* 大光　　　　　　　 　272000 　107460　 153.12% -1.04%
＜4393＞ バンクオブイノベ　 　286200 　113780　 151.54% 5.5%
＜9161＞ ID＆EHD　　　 　80500 　34900　 130.66% 3.94%
＜3526＞* 芦森工　　　　　　 　48700 　21340　 128.21% 4.46%
＜2667＞ イメージワン　　　 　453800 　202100　 124.54% 5.19%
＜4894＞ クオリプス　　　　 　274600 　123260　 122.78% -2.75%
<4932> アルマード　　　　 　90200 　41240　 118.72% 3.98%
<1514>* 住石HD　　　　　 　2846500 　1321780　 115.35% 7.4%
<4264>* セキュア　　　　　 　192700 　90120　 113.83% 5.73%
<2664>* カワチ薬品　　　　 　120000 　56460　 112.54% 3.93%
<4958> 長谷川香　　　　　 　181900 　86220　 110.97% 2.18%
<4333>* 東邦システム　　　 　79400 　38320　 107.20% -4.87%
<9081> 神奈中交　　　　　 　78400 　38600　 103.11% -0.6%
<5121> 藤コンポ　　　　　 　436800 　218520　 99.89% 6.28%
<2429>* ワールドHD　　　 　189100 　96280　 96.41% 3.33%
<8508>* Jトラスト　　　　 　982900 　521040　 88.64% 2.31%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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