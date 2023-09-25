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出来高変化率ランキング（13時台）～平和堂、大光などがランクイン
*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～平和堂、大光などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4444＞ インフォネット 279000 30080 827.53% 18.85%
＜3925＞ Dスタンダード 1167200 159940 629.77% 19.93%
＜6035＞ IRJ－HD 1547500 226160 584.25% -21.51%
＜8276＞ 平和堂 332000 77940 325.97% 6.5%
＜6417＞ SANKYO 1572300 373580 320.87% -1.66%
＜5010＞ 日精蝋 4967200 1411100 252.01% 19.57%
＜2708＞* 久世 88700 29080 205.02% 8.17%
＜7354＞ DmMiX 916500 308680 196.91% -11.35%
＜9553＞ マイクロアド 932200 328600 183.69% 11.58%
＜3031＞ ラクーンHD 596800 216060 176.22% 6.53%
＜3688＞* カルタHD 139900 53440 161.79% 0.94%
＜6083＞* ERI HD 134200 5152000.00% 1.6048%
＜7523＞* アールビバン 127600 49120 159.77% 3.11%
＜3932＞ アカツキ 360900 142060 154.05% 3.11%
＜3160＞* 大光 272000 107460 153.12% -1.04%
＜4393＞ バンクオブイノベ 286200 113780 151.54% 5.5%
＜9161＞ ID＆EHD 80500 34900 130.66% 3.94%
＜3526＞* 芦森工 48700 21340 128.21% 4.46%
＜2667＞ イメージワン 453800 202100 124.54% 5.19%
＜4894＞ クオリプス 274600 123260 122.78% -2.75%
<4932> アルマード 90200 41240 118.72% 3.98%
<1514>* 住石HD 2846500 1321780 115.35% 7.4%
<4264>* セキュア 192700 90120 113.83% 5.73%
<2664>* カワチ薬品 120000 56460 112.54% 3.93%
<4958> 長谷川香 181900 86220 110.97% 2.18%
<4333>* 東邦システム 79400 38320 107.20% -4.87%
<9081> 神奈中交 78400 38600 103.11% -0.6%
<5121> 藤コンポ 436800 218520 99.89% 6.28%
<2429>* ワールドHD 189100 96280 96.41% 3.33%
<8508>* Jトラスト 982900 521040 88.64% 2.31%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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