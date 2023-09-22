*08:31JST 9/22

[強弱材料]

強気材料

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（32571.03、-452.75）

・NYダウは下落（34070.42、-370.46）

・ナスダック総合指数は下落（13223.98、-245.14）

・1ドル＝147.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（32030、大阪比-380）

・SOX指数は下落（3338.85、-59.95）

・VIX指数は上昇（17.54、+2.40）

・米原油先物は下落（89.63、-0.03）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・消費者物価指数（8月）

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（9月）

・サービス業PMI（9月）

・総合PMI（9月）

・スーパーマーケット売上高（8月）

・日銀営業毎旬報告（9月20日現在）

・日銀政策委員会金融政策決定会合（2日目）、終了後決定内容発表

・植田日銀総裁が会見

・岸田首相が帰国

・笹徳印刷とファーストアカウンティングの2社が新規上場

・ニュージーランド貿易収支（8月）

・独製造業PMI（9月）

・独サービス業PMI（9月）

・独総合PMI（9月）

・ユーロ圏製造業PMI（9月）

・ユーロ圏サービス業PMI（9月）

・ユーロ圏総合PMI（9月）

・英製造業PMI（9月）

・英サービス業PMI（9月）

・英総合PMI（9月）

・英小売売上高指数（8月）

・カナダ小売売上高（7月）

・米製造業PMI（9月）

・米サービス業PMI（9月）

・米総合PMI（9月）

・米サンフランシスコ連銀総裁が講演《ST》