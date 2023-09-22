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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2023年9月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(8月)　3.0％　3.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(9月)　　49.6
09:30　サービス業PMI(9月)　　54.3
09:30　総合PMI(9月)　　52.6
10:00　営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　　-0.10％

笹徳印刷が東証スタンダードに新規上場(公開価格:600円)

ファーストアカウンティングが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(8月)　　-11.07億NZドル
15:00　英・小売売上高指数(8月)　　-1.2％
16:30　独・製造業PMI(9月)　39.2　39.1
16:30　独・サービス業PMI(9月)　48.0　47.3
16:30　独・総合PMI(9月)　44.9　44.6
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　43.7　43.5
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　47.5　47.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(9月)　46.0　46.7
17:30　英・製造業PMI(9月)　　43.0
17:30　英・サービス業PMI(9月)　　49.5
17:30　英・総合PMI(9月)　　48.6
21:30　加・小売売上高(7月)0.1％
22:45　米・製造業PMI(9月)　47.9　47.9
22:45　米・サービス業PMI(9月)　　50.5
22:45　米・総合PMI(9月)　　50.2


米・サンフランシスコ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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