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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(8月) 3.0％ 3.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(9月) 49.6
09:30 サービス業PMI(9月) 54.3
09:30 総合PMI(9月) 52.6
10:00 営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％
笹徳印刷が東証スタンダードに新規上場(公開価格:600円)
ファーストアカウンティングが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(8月) -11.07億NZドル
15:00 英・小売売上高指数(8月) -1.2％
16:30 独・製造業PMI(9月) 39.2 39.1
16:30 独・サービス業PMI(9月) 48.0 47.3
16:30 独・総合PMI(9月) 44.9 44.6
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(9月) 43.7 43.5
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 47.5 47.9
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 46.0 46.7
17:30 英・製造業PMI(9月) 43.0
17:30 英・サービス業PMI(9月) 49.5
17:30 英・総合PMI(9月) 48.6
21:30 加・小売売上高(7月)0.1％
22:45 米・製造業PMI(9月) 47.9 47.9
22:45 米・サービス業PMI(9月) 50.5
22:45 米・総合PMI(9月) 50.2
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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