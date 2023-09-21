*15:40JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ

精密機器が下落率トップ。そのほか鉱業、電気機器、医薬品、その他製品なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか銀行業、ゴム製品、海運業、鉄鋼なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電力・ガス業 ／ 509.3 ／ 1.38

2. 銀行業 ／ 273.56 ／ 1.03

3. ゴム製品 ／ 4,394.3 ／ 0.34

4. 海運業 ／ 1,598.37 ／ 0.27

5. 鉄鋼 ／ 827.86 ／ 0.14

6. パルプ・紙 ／ 560.53 ／ 0.03

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,580.11 ／ -0.02

8. 保険業 ／ 1,743.91 ／ -0.04

9. 非鉄金属 ／ 1,179.86 ／ -0.08

10. 空運業 ／ 252.42 ／ -0.17

11. 水産・農林業 ／ 550.62 ／ -0.20

12. 金属製品 ／ 1,291.15 ／ -0.33

13. 繊維業 ／ 684.51 ／ -0.39

14. 食料品 ／ 2,122.88 ／ -0.48

15. 建設業 ／ 1,562.28 ／ -0.53

16. 証券業 ／ 471.07 ／ -0.53

17. 石油・石炭製品 ／ 1,417. ／ -0.61

18. ガラス・土石製品 ／ 1,277.38 ／ -0.67

19. 化学工業 ／ 2,350.73 ／ -0.79

20. 輸送用機器 ／ 4,564.82 ／ -0.81

21. 卸売業 ／ 3,329.89 ／ -0.85

22. 小売業 ／ 1,595.52 ／ -0.91

23. その他金融業 ／ 906.77 ／ -0.97

24. 不動産業 ／ 1,721.96 ／ -1.00

25. 機械 ／ 2,704.61 ／ -1.13

26. 情報・通信業 ／ 5,341.58 ／ -1.23

27. サービス業 ／ 2,643.69 ／ -1.27

28. 陸運業 ／ 2,194.79 ／ -1.53

29. その他製品 ／ 4,174.79 ／ -1.53

30. 医薬品 ／ 3,607.28 ／ -1.77

31. 電気機器 ／ 3,892.98 ／ -1.80

32. 鉱業 ／ 636.96 ／ -1.85

33. 精密機器 ／ 10,006.4 ／ -2.22《CS》