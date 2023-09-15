*08:47JST 9/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33168.10、+461.58）

・NYダウは上昇（34907.11、+331.58）

・ナスダック総合指数は上昇（13926.05、+112.47）

・シカゴ日経先物は上昇（33180、大阪比+200）

・1ドル＝147.40-50円

・SOX指数は上昇（3584.23、+23.78）

・VIX指数は低下（12.82、-0.66）

・米原油先物は上昇（90.16、+1.64）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・第3次産業活動指数（7月）

・会社四季報「秋号」発売

・中国最優遇貸出金利

・中国新築住宅価格（8月）

・中国鉱工業生産指数（8月）

・中国小売売上高（8月）

・中国固定資産投資（都市部）（8月）

・中国不動産投資（8月）

・中国調査失業率（8月）

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏貿易収支（7月）

・ユーロ圏財務相会合

・EU（欧州連合）財務相非公式理事会（16日まで）

・ブラジル小売売上高（7月）

・米輸入物価指数（8月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）

・米鉱工業生産指数（8月）

・米設備稼働率（8月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）《ST》