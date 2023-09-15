関連記事
9/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 9/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33168.10、+461.58）
・NYダウは上昇（34907.11、+331.58）
・ナスダック総合指数は上昇（13926.05、+112.47）
・シカゴ日経先物は上昇（33180、大阪比+200）
・1ドル＝147.40-50円
・SOX指数は上昇（3584.23、+23.78）
・VIX指数は低下（12.82、-0.66）
・米原油先物は上昇（90.16、+1.64）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・第3次産業活動指数（7月）
・会社四季報「秋号」発売
・中国最優遇貸出金利
・中国新築住宅価格（8月）
・中国鉱工業生産指数（8月）
・中国小売売上高（8月）
・中国固定資産投資（都市部）（8月）
・中国不動産投資（8月）
・中国調査失業率（8月）
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏貿易収支（7月）
・ユーロ圏財務相会合
・EU（欧州連合）財務相非公式理事会（16日まで）
・ブラジル小売売上高（7月）
・米輸入物価指数（8月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）
・米鉱工業生産指数（8月）
・米設備稼働率（8月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など 9/15 06:30
- 9/14の強弱材料 9/14 08:17
- 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米小売売上高、米生産者物価コア指数など 9/14 06:30
- 9/13の強弱材料 9/13 08:22
- 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など 9/13 06:30