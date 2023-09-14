ウェルプレイドＲ　上場来安値、23年10月期の営業利益予想を下方修正、eスポーツ縮小で受注未達／新興市場スナップショット

*14:01JST <9565> ウェルプレイドＲ 1770 -466

上場来安値。23年10月期の営業利益予想を従来の2.51億円から損益トントンの0.00億円（前期実績2.11億円）に下方修正している。新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和された結果、企業のプロモーション戦略でeスポーツの占める割合が縮小傾向となり、期初に計画していた受注額が未達となったため。外注費の増加も利益を圧迫した。なお、第4四半期からの連結決算開始に伴い、連結ベースの通期営業利益予想を0.03億円と発表している。《ST》