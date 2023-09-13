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NY金：弱含みで1935.10ドル、ドル高を警戒した売りが入る
記事提供元：フィスコ
*07:35JST NY金：弱含みで1935.10ドル、ドル高を警戒した売りが入る
NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1935.10 ↓12.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－12.10ドルの1935.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1929.90ドル－1947.50ドル。アジア市場で1947.50ドルまで買われたが、ドル高を警戒した売りが観測されており、米国市場の前半にかけて1929.90ドルまで反落。その後、1937.80ドルまで戻したが、上げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では主に1939ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》
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