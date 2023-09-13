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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(7-9月) 2.7
08:50 景況判断BSI大企業製造業(7-9月) -0.4
08:50 国内企業物価指数(8月) 3.3％ 3.6％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
15:00 英・鉱工業生産指数(7月) 1.8％
15:00 英・商品貿易収支(7月) -154.55億ポンド
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月) -1.0％ 0.5％
21:30 米・消費者物価コア指数(8月) 4.3％ 4.7％
27:00 米・財政収支(8月) -2208億ドル
印・貿易収支(8月、15日までに) -196.0億ドル -206.7億ドル
米・30年物国債入札
米・民主党シューマー上院院内総務のAIフォーラム
北米国際自動車ショー(NAIAS)のプレスデー(一般公開は16-24日)
英・アームのIPO価格決定の予定
伊・3年債、7年債入札
独・30年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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