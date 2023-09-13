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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など

2023年9月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業全産業(7-9月)　　2.7
08:50　景況判断BSI大企業製造業(7-9月)　　-0.4
08:50　国内企業物価指数(8月)　3.3％　3.6％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
15:00　英・鉱工業生産指数(7月)　　1.8％
15:00　英・商品貿易収支(7月)　　-154.55億ポンド
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月)　-1.0％　0.5％
21:30　米・消費者物価コア指数(8月)　4.3％　4.7％
27:00　米・財政収支(8月)　　-2208億ドル


印・貿易収支(8月、15日までに)　-196.0億ドル　-206.7億ドル

米・30年物国債入札

米・民主党シューマー上院院内総務のAIフォーラム

北米国際自動車ショー(NAIAS)のプレスデー(一般公開は16-24日)

英・アームのIPO価格決定の予定

伊・3年債、7年債入札

独・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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