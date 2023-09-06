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セルシード　大幅に続伸、新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退、先高期待も後押し／新興市場スナップショット

2023年9月6日 14:26

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記事提供元：フィスコ

*14:26JST <7776> セルシード 325 +22
大幅に続伸。6月5日に発行した新株予約権のうち8498個（発行総数の12.31％）が権利行使され、84万9800株を交付したと発表している。未行使の新株予約権数は5万3152個。大量行使で将来の株式価値の希薄化懸念が後退していることに加え、セルシード株は前日に20％超も急騰して5日移動平均線が上方に位置する75日移動平均線に接近しており、先高期待も買いを後押ししているようだ。《ST》

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