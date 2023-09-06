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前日に動いた銘柄 part2 ヤマト・インダストリー、ランシステム、サイバー・バズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ヤマト・インダストリー、ランシステム、サイバー・バズなど
銘柄名<コード>5日終値⇒前日比
インフロニアHD＜5076＞ 1519.5 -23.5
高値圏で利食い売りの対象に。
日本M＆A＜2127＞ 819.5 -13
リバウンド一巡感で戻り売り。
太平洋セメント＜5233＞ 2791 -66
みずほ証券では投資判断を格下げ。
レーザーテック＜6920＞ 22425 +175
日経平均新規採用をポジティブ視へ。
メルカリ＜4385＞ 3204 -5
ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。
ファーストリテ＜9983＞ 33830 -10
8月既存店は2カ月連続プラス成長と順調推移も先行き懸念で。
ディスコ＜6146＞ 28110 +145
日経平均新規採用候補の一角であったが。
ランシステム＜3326＞ 440 +80
バーチャル事業部新設しブイワーカー事業開始。
ヤマト・インダストリー＜7886＞ 1355 +300
IAT Automobile Technologyとの業務協力をあらためて材料視か。
HCSHD＜4200＞ 1794 +380
エル・ティー・エス実施のTOB価格1800円にサヤ寄せ続く。
スパンクリート＜5277＞ 343 +27
なにも材料ないが4日の急伸に追随買い。
カワセコンピュ＜7851＞ 340 +64
単なるマネーゲーム。
テーオーHD＜9812＞ 335 +44
高値からの調整一巡感で押し目買いも優勢に。
三ツ知＜3439＞ 1016 -14
台湾企業との合弁会社設立検討を引き続き材料視。
セイファート＜9213＞ 1253 -110
先週末にかけての急伸の反動が続く。
ワイエスフード＜3358＞ 511 -58
4日の株価急伸の反動で利食い売り。
ステムリム＜4599＞ 841 +42
中国で開発候補品レダセムチドの用途特許登録。
アーキテクツSJ＜6085＞ 743 -135
4日までの急騰で利益確定売り急ぐ動き。
坪田ラボ＜4890＞ 572 +18
近視性脈絡膜新生血管の潜在的な治療標的の特定で学術誌掲載。
Laboro．AI＜5586＞ 1310 +88
4日大幅高の買い人気継続。
ユニフォームネクスト<3566> 701 +26
8月の売上高32.2％増、夏物商品など好調で伸び率加速。
GMO－FG<4051> 11580 +580
75日線を明確に上回り先高期待高まる。
メタリアル<6182> 1462 +33
AWSの「LLM開発支援プログラム」参加者に採択。
海帆<3133> 589 -39
4日まで5日続伸で上昇一服。
カバー<5253> 2473 +58
ホロライブプロダクション新VTuberグループ「ReGLOSS」デビュー決定。
サイバー・バズ<7069> 1834 +200
4日大幅高の余勢を駆って連日の年初来高値。《CS》
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