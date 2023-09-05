ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

9/5の強弱材料

2023年9月5日 08:14

印刷

記事提供元：フィスコ

*08:14JST 9/5
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（32939.18、+228.56）
・1ドル＝146.40-50円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・大阪夜間取引の日経先物は下落（32910、大阪日中比-70）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・サービス業PMI（8月）
・総合PMI（8月）
・家計支出（7月）
・10年物国債入札
・岸田首相がインドネシア、インド歴訪に出発
・韓国GDP（4-6月）
・豪経常収支（4-6月）
・中国財新サービス業PMI（8月）
・中国財新総合PMI（8月）
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドサービス業PMI（8月）
・インド総合PMI（8月）
・ユーロ圏サービス業PMI（8月）
・ユーロ圏総合PMI（8月）
・ユーロ圏生産者物価指数（7月）
・南アフリカGDP（4-6月）
・ブラジル鉱工業生産（7月）
・ブラジルサービス業PMI（8月）
・ブラジル総合PMI（8月）
・米製造業受注（7月）
・第78回国連総会開幕、19日から一般討論演説
・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る