ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～クボテック、セイファートなどがランクイン

2023年9月4日 14:00

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クボテック、セイファートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月4日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6026＞ GMOTECH　　 　21200 　3340　 534.73% 8.54%
＜2593＞ 伊藤園　　　　　　 　2582300 　407600　 533.54% 12.81%
＜7709＞* クボテック　　　　 　2082100 　452240　 360.40% 4.18%
＜5445＞ 東京鉄　　　　　　 　179000 　45520　 293.23% 7.13%
＜6149＞* 小田原エン　　　　 　61200 　15900　 284.91% 4.52%
＜5304＞ SECカーボン　　 　17700 　4660　 279.83% 4.1%
＜7369＞* メイホーHD　　　 　162400 　48260　 236.51% 19.46%
＜9213＞ セイファート　　　 　1747900 　527940　 231.08% -17.37%
＜7851＞ カワセコンピュ　　 　4279200 　1402460　 205.12% 8.93%
＜6269＞ 三井海洋　　　　　 　595900 　195780　 204.37% 7.29%
＜9627＞ アインHD　　　　 　1771200 　590060　 200.17% 2.46%
＜5632＞ 三菱製鋼　　　　　 　570900 　196880　 189.97% 6.48%
＜5698＞ エンビプロHD　　 　489900 　175120　 179.75% 6.66%
＜7888＞ 三光合成　　　　　 　547400 　195900　 179.43% 5.09%
＜5461＞ 中部鋼鈑　　　　　 　245600 　91060　 169.71% 6.13%
＜4816＞* 東映アニメ　　　　 　72000 　27980　 157.33% 3.01%
＜5027＞ AnyMind　　 　181900 　71060　 155.98% -3.95%
＜5704＞ JMC　　　　　　 　308300 　120860　 155.09% 15.54%
＜2162＞* nms　　　　　　 　510800 　205300　 148.81% 5.84%
＜8117＞ 中央自動車工業　　 　21600 　8900　 142.70% 2.43%
<6240> ヤマシンF　　　　 　527700 　222260　 137.42% 3.98%
<4080> 田中化研　　　　　 　236700 　100460　 135.62% 2.58%
<6137> 小池酸工　　　　　 　30100 　12840　 134.42% -1.1%
<5976> ネツレン　　　　　 　212400 　91460　 132.23% 1.48%
<7115>* アルファパーチェス 　33800 　14960　 125.94% -2.28%
<6584> 三桜工　　　　　　 　446900 　198820　 124.78% 3.58%
<6569> 日総工産　　　　　 　162700 　74940　 117.11% -2.39%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る