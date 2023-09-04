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出来高変化率ランキング（13時台）～クボテック、セイファートなどがランクイン
*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クボテック、セイファートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月4日 13:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6026＞ GMOTECH 21200 3340 534.73% 8.54%
＜2593＞ 伊藤園 2582300 407600 533.54% 12.81%
＜7709＞* クボテック 2082100 452240 360.40% 4.18%
＜5445＞ 東京鉄 179000 45520 293.23% 7.13%
＜6149＞* 小田原エン 61200 15900 284.91% 4.52%
＜5304＞ SECカーボン 17700 4660 279.83% 4.1%
＜7369＞* メイホーHD 162400 48260 236.51% 19.46%
＜9213＞ セイファート 1747900 527940 231.08% -17.37%
＜7851＞ カワセコンピュ 4279200 1402460 205.12% 8.93%
＜6269＞ 三井海洋 595900 195780 204.37% 7.29%
＜9627＞ アインHD 1771200 590060 200.17% 2.46%
＜5632＞ 三菱製鋼 570900 196880 189.97% 6.48%
＜5698＞ エンビプロHD 489900 175120 179.75% 6.66%
＜7888＞ 三光合成 547400 195900 179.43% 5.09%
＜5461＞ 中部鋼鈑 245600 91060 169.71% 6.13%
＜4816＞* 東映アニメ 72000 27980 157.33% 3.01%
＜5027＞ AnyMind 181900 71060 155.98% -3.95%
＜5704＞ JMC 308300 120860 155.09% 15.54%
＜2162＞* nms 510800 205300 148.81% 5.84%
＜8117＞ 中央自動車工業 21600 8900 142.70% 2.43%
<6240> ヤマシンF 527700 222260 137.42% 3.98%
<4080> 田中化研 236700 100460 135.62% 2.58%
<6137> 小池酸工 30100 12840 134.42% -1.1%
<5976> ネツレン 212400 91460 132.23% 1.48%
<7115>* アルファパーチェス 33800 14960 125.94% -2.28%
<6584> 三桜工 446900 198820 124.78% 3.58%
<6569> 日総工産 162700 74940 117.11% -2.39%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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