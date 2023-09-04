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9/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 9/4
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32710.62、+91.28）
・NYダウは上昇（34837.71、+115.80）
・1ドル＝146.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（32760、大阪比+60）
・SOX指数は上昇（3682.84、+11.91）
・VIX指数は低下（13.09、-0.48）
・米原油先物は上昇（85.55、+1.92）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（14031.82、-3.15）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・マネタリーベース（8月）
・日銀営業毎旬報告（8月31日現在）
・ファーストリテイリング＜9983＞のユニクロ国内売上高（8月）
・十倉経団連会長の記者会見
・トルコ消費者物価指数（8月）
・独貿易収支（7月）
・スイスGDP（4-6月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（8月）
・ブラジル週次景気動向調査
・米株式市場は休場（レーバーデー）
・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議・関連会合（2-7日）
・独国際モーターショー「IAAモビリティ2023」報道公開（一般公開は5-10日）
・アフリカ気候サミット（ACS）（6日まで）《ST》
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