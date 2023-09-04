*08:28JST 9/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32710.62、+91.28）

・NYダウは上昇（34837.71、+115.80）

・1ドル＝146.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（32760、大阪比+60）

・SOX指数は上昇（3682.84、+11.91）

・VIX指数は低下（13.09、-0.48）

・米原油先物は上昇（85.55、+1.92）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（14031.82、-3.15）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・マネタリーベース（8月）

・日銀営業毎旬報告（8月31日現在）

・ファーストリテイリング＜9983＞のユニクロ国内売上高（8月）

・十倉経団連会長の記者会見

・トルコ消費者物価指数（8月）

・独貿易収支（7月）

・スイスGDP（4-6月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（8月）

・ブラジル週次景気動向調査

・米株式市場は休場（レーバーデー）

・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議・関連会合（2-7日）

・独国際モーターショー「IAAモビリティ2023」報道公開（一般公開は5-10日）

・アフリカ気候サミット（ACS）（6日まで）《ST》