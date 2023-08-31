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ＧＮＩ 大幅に5日ぶり反落、米CBIOの株主総会の議案可決状況は9月5日までに開示／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:48JST <2160> ＧＮＩ 2183 -215
大幅に5日ぶり反落。持分法適用会社で米ナスダック市場に上場するCatalyst Biosciences, Inc.（CBIO）が29日に開催した株主総会について、各議案の可決状況は米国のルールや休日の関係上、遅くとも米国時間の9月5日までに開示する旨を確認したと発表している。株主総会ではジーエヌアイグループとの取引が審議される予定だったことから、可決状況に関する不透明感を嫌気して売りが先行しているようだ。《ST》
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