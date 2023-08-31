ＮＰＣ　ストップ高、23年8月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想を6円に増額修正／新興市場スナップショット

*13:39JST <6255> ＮＰＣ 706 +100

ストップ高。23年8月期の営業利益予想を従来の6.58億円から9.41億円（前期実績6.20億円）に上方修正している。仕入れコストの削減に加え、製造工程と現地作業でのコスト削減などの原価低減策が寄与した。部品販売の好調が続いたことも利益を押し上げる見通し。業績修正に併せ、期末配当予想を従来の2.00円から6.00円（前期末実績2.00円）に増額修正した。《ST》