*16:47JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は146円79銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2023年9月限

寄付146円91銭 高値146円94銭 安値146円76銭 引け146円79銭

売買高総計16348枚

2年 452回 0.024％

5年 160回 0.230％

10年 371回 0.647％

20年 185回 1.373％

債券先物9月限は、146円91銭で取引を開始。前日NY市場での米金利低下にともない買われ、146円94銭まで上げた。その後、田村日銀審議委員の「物価目標の実現がはっきりと視界に捉えられる状況」や「来年1-3月ごろに物価目標実現への解像度が一段と上がる」との発言を受け、早期政策変更の可能性への思惑から売られ、146円76銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が売られ、10年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.92％、10年債は4.15％、30年債は4.25％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.56％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.07％、NZ10年債は4.92％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:30 英・7月住宅ローン承認件数（予想：5.10万件、6月：5.47万件）

・18:00 ユーロ圏・8月景況感指数（予想：93.5、7月：94.5）

・21:00 独・8月消費者物価指数速報値（前年比予想：+6.0％、7月：+6.2％）

・21:15 米・8月ADP雇用統計（予想：+19.5万人、7月：+32.4万人）

・21:30 米・4-6月期GDP改定値（前期比年率予想：+2.4％、速報値：+2.4％）

・21:30 米・7月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.3％、6月：-0.5％）

・23:00 米・7月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-1.0％、6月：+0.3％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》