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今日の注目スケジュール：独消費者物価指数、米ADP全米雇用報告、米GDP速報値など

2023年8月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独消費者物価指数、米ADP全米雇用報告、米GDP速報値など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
10:30　田村日銀審議委員が講演、同記者会見
14:00　消費者態度指数(8月)　37.4　37.1


インバウンドプラットフォームが東証グロースに新規上場(公開価格:1850円)


＜海外＞
10:30　豪・消費者物価指数(7月)　5.2％　5.4％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(7月)　　17.8％
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月)　　-16
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(8月)　　94.5
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(8月)　　-0.72％
21:00　独・消費者物価指数(8月)　6.0％　6.2％
21:15　米・ADP全米雇用報告(8月)　20.0万人　32.4万人
21:30　米・GDP速報値(4-6月)　2.4％　2.4％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(7月)　-0.5％　0.3％
26:30　ブ・中央政府財政収支(7月)　-122億レアル　-452億レアル


伊・5年債、10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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