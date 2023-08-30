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今日の注目スケジュール：独消費者物価指数、米ADP全米雇用報告、米GDP速報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独消費者物価指数、米ADP全米雇用報告、米GDP速報値など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
10:30 田村日銀審議委員が講演、同記者会見
14:00 消費者態度指数(8月) 37.4 37.1
インバウンドプラットフォームが東証グロースに新規上場(公開価格:1850円)
＜海外＞
10:30 豪・消費者物価指数(7月) 5.2％ 5.4％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(7月) 17.8％
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月) -16
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(8月) 94.5
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(8月) -0.72％
21:00 独・消費者物価指数(8月) 6.0％ 6.2％
21:15 米・ADP全米雇用報告(8月) 20.0万人 32.4万人
21:30 米・GDP速報値(4-6月) 2.4％ 2.4％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(7月) -0.5％ 0.3％
26:30 ブ・中央政府財政収支(7月) -122億レアル -452億レアル
伊・5年債、10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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