*01:29JST NY外為：ドル・円一時145円台まで、ドル売り・円買い加速、日米金利差の拡大観測が後退

NY外為市場でドル・円は日米金利差拡大観測の後退にドル売り、円買いが強まり、145円86銭まで反落した。予想を下回った米国のJOLT求人件数や消費者信頼感指数を受けて米国の追加利上げ観測が後退。金利低下に伴いドル売りに転じた。朝方は、日米金利差拡大観測が強まり、147円37銭まで上昇し、昨年11月来の円安、ドル高を更新した。

ユーロ・円は159円06銭の高値から158円31銭まで反落。ポンド・円は185円26銭の高値から184円08銭まで反落した。《KY》