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出来高変化率ランキング（13時台）～環境管理、リンガーハットなどがランクイン
*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～環境管理、リンガーハットなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月29日 13:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7522＞ ワタミ 673400 82480 716.44% 10.26%
＜2590＞ DyDo 169700 22140 666.49% 5.92%
＜8160＞ 木曽路 374700 56680 561.08% -0.91%
＜2982＞ ADワークスG 2486100 464180 435.59% 8.1%
＜3387＞ クリレスHD 3723700 710120 424.38% -0.09%
＜8892＞* 日本エスコン 1159500 223280 419.30% 4.27%
＜4657＞ 環境管理 2498000 489220 410.61% 21.01%
＜8931＞* 和田興産 199700 39680 403.28% -2.22%
＜8167＞ リテールP 409500 85760 377.50% 1.39%
＜3290＞ Ｏｎｅリート 2136 450.8 373.82% 0.27%
＜7093＞* アディッシュ 1310100 277460 372.18% 16.6%
＜9946＞ ミニストップ 474600 108200 338.63% 0.61%
＜3187＞ サンワカンパ 183000 42720 328.37% 6.34%
＜3048＞ ビックカメラ 2450800 575840 325.60% 1.08%
＜8200＞ リンガーハット 757900 181100 318.50% 0.38%
＜7524＞ マルシェ 4462500 1093720 308.01% -6.06%
＜8699＞ HSHD 72600 18060 301.99% 1.19%
＜2882＞ イートアンド 208100 52660 295.18% 0.28%
＜9979＞ 大庄 358000 91600 290.83% 0.71%
＜1407＞ ウエストHD 1055800 270340 290.55% 9.93%
<7516> コーナン商 219700 59160 271.37% 0.14%
<2305> スタジオアリス 352000 95620 268.12% -0.51%
<7375> リファインバスG 137100 37300 267.56% -1.6%
<8968> 福岡リート 3210 883.8 263.20% -0.18%
<4668> 明光ネット 449800 128660 249.60% 0.3%
<3222>* USMH 1132400 333140 239.92% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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