ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～環境管理、リンガーハットなどがランクイン

2023年8月29日 14:15

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～環境管理、リンガーハットなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月29日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7522＞ ワタミ　　　　　　 　673400 　82480　 716.44% 10.26%
＜2590＞ DyDo　　　　　 　169700 　22140　 666.49% 5.92%
＜8160＞ 木曽路　　　　　　 　374700 　56680　 561.08% -0.91%
＜2982＞ ADワークスG　　 　2486100 　464180　 435.59% 8.1%
＜3387＞ クリレスHD　　　 　3723700 　710120　 424.38% -0.09%
＜8892＞* 日本エスコン　　　 　1159500 　223280　 419.30% 4.27%
＜4657＞ 環境管理　　　　　 　2498000 　489220　 410.61% 21.01%
＜8931＞* 和田興産　　　　　 　199700 　39680　 403.28% -2.22%
＜8167＞ リテールP　　　　 　409500 　85760　 377.50% 1.39%
＜3290＞ Ｏｎｅリート　　　 　2136 　450.8　 373.82% 0.27%
＜7093＞* アディッシュ　　　 　1310100 　277460　 372.18% 16.6%
＜9946＞ ミニストップ　　　 　474600 　108200　 338.63% 0.61%
＜3187＞ サンワカンパ　　　 　183000 　42720　 328.37% 6.34%
＜3048＞ ビックカメラ　　　 　2450800 　575840　 325.60% 1.08%
＜8200＞ リンガーハット　　 　757900 　181100　 318.50% 0.38%
＜7524＞ マルシェ　　　　　 　4462500 　1093720　 308.01% -6.06%
＜8699＞ HSHD　　　　　 　72600 　18060　 301.99% 1.19%
＜2882＞ イートアンド　　　 　208100 　52660　 295.18% 0.28%
＜9979＞ 大庄　　　　　　　 　358000 　91600　 290.83% 0.71%
＜1407＞ ウエストHD　　　 　1055800 　270340　 290.55% 9.93%
<7516> コーナン商　　　　 　219700 　59160　 271.37% 0.14%
<2305> スタジオアリス　　 　352000 　95620　 268.12% -0.51%
<7375> リファインバスG　 　137100 　37300　 267.56% -1.6%
<8968> 福岡リート　　　　 　3210 　883.8　 263.20% -0.18%
<4668> 明光ネット　　　　 　449800 　128660　 249.60% 0.3%
<3222>* USMH　　　　　 　1132400 　333140　 239.92% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る