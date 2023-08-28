関連記事
エネチェンジ 大幅に6日続伸、「EV充電設備、設置目標30万口に引き上げ」報道を材料視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:58JST <4169> エネチェンジ 1294 +153
大幅に6日続伸。複数メディアが「経済産業省は電気自動車（EV）向けの充電設備を巡り、2030年までに15万としていた設置目標を倍増させて30万口に引き上げる新指針を定める」と報じ、買い材料視されている。報道によると、「目標対象は、高速道路のサービスエリア（SA）や道の駅、商業施設など公共スペース。新目標は現在の設置数（約3万基）の10倍に相当する」とされ、EV充電サービスを手掛けるENECHANGEが関連銘柄として物色されている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- スキー場開発 大幅高、23年7月期の営業利益予想を上方修正、来場者数が計画値上回る／新興市場スナップショット 8/28 09:40
- 新興市場見通し：もみ合いか、テクニカルは悪化継続中、IPOは1社、インバウンドプラットフォーム 8/26 14:17
- ARアドバンスト 大幅に3日続伸、23年8月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想は20円に増額修正／新興市場スナップショット 8/25 13:38
- アクセルＭ 大幅に3日続伸、トレカ事業を新たに開始、エイチ・エム・ワイと業務提携／新興市場スナップショット 8/25 13:30
- グッドスピード 一時ストップ高、過去の保険金請求で自主調査、要再協定案件は30件・63万円／新興市場スナップショット 8/25 13:13