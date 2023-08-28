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エネチェンジ　大幅に6日続伸、「EV充電設備、設置目標30万口に引き上げ」報道を材料視／新興市場スナップショット

2023年8月28日 09:58

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記事提供元：フィスコ

*09:58JST <4169> エネチェンジ 1294 +153
大幅に6日続伸。複数メディアが「経済産業省は電気自動車（EV）向けの充電設備を巡り、2030年までに15万としていた設置目標を倍増させて30万口に引き上げる新指針を定める」と報じ、買い材料視されている。報道によると、「目標対象は、高速道路のサービスエリア（SA）や道の駅、商業施設など公共スペース。新目標は現在の設置数（約3万基）の10倍に相当する」とされ、EV充電サービスを手掛けるENECHANGEが関連銘柄として物色されている。《ST》

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