TOMOOのメジャー1stアルバム『TWO MOON』新曲5曲を含む、全13曲を収録

TOMOO(トモオ)のメジャーファーストアルバム『TWO MOON』が、2023年9月27日(水)にリリースされる。

TOMOOのメジャーファーストアルバム『TWO MOON』

瑞々しい情景描写と溢れ出る感情を、唯一無二の歌声で歌い上げるTOMOO。2022年8月に「オセロ」でメジャーリリース、2023年1月にはZepp ダイバーシティ東京にてワンマンライブを成功させるなど、今注目を集める新世代のシンガーソングライターだ。

新曲5曲を含む、全13曲を収録

待望のファーストアルバムとなる『TWO MOON』には、先行リリースされる「Grapefruit Moon」のほか、「Super Ball」「ベーコンエピ」「Mellow」「窓」を加えた5曲の新曲を収録。さらに、代表曲として知られる「Ginger」や「オセロ」、テレビ東京水ドラ25『ソロ活女子のススメ3』オープニングテーマ「夢はさめても」、映画『君は放課後インソムニア』主題歌の「夜明けの君へ」など、多数のタイアップ曲やシングル曲を含む全13曲が収録される。

Blu-ray/DVD付属版には特典映像も

また、Blu-rayとDVDには、Zepp ダイバーシティ東京にて開催されたワンマンライブ『TOMOO 1st LIVE TOUR 2022-2023 "BEAT" from 2023.1.15 Zepp DiverCity (TOKYO)』の全編と、ボーナストラックとしてステージの裏側を収めたメイキング映像が収録される。

作品情報

CD発売日:2023年9月27日(水)

価格:

・CD+Blu-ray / CD+DVD 4,950円

・CD Only 3,080円

<CD収録内容>

01. Super Ball ※リードトラック

02. オセロ

03. Ginger

04. 酔ひもせす

05. Grapefruit Moon ※新曲

06. 17

07. ベーコンエピ ※新曲

08. Cinderella

09. Mellow ※新曲

10. 夢はさめても(テレビ東京系 水ドラ25「ソロ活女子のススメ3」OP テーマ曲)

11. HONEY BOY

12. 窓 ※新曲

13. 夜明けの君へ(映画『君は放課後インソムニア』主題歌)

<Blu-ray/DVD収録内容>



■「TOMOO 1st LIVE TOUR 2022-2023 "BEAT" from 2023.1.15 Zepp DiverCity (TOKYO)」

01. オセロ

02. 酔ひもせす

03. What’s Up?

04. らしくもなくたっていいでしょう

05. レモン

06. 地下鉄モグラロード

07. Mellow

08. ベーコンエピ

09. 夢はさめても

10. 17

11. スーパースター

12. Friday

13. Cinderella

14. HONEY BOY

15. POP’N ROLL MUSIC

16. 恋する10秒

17. ロマンスをこえよう

18. Ginger

19. グッドラック

■Bonus Track

「TOMOO 1st LIVE TOUR 2022-2023 "BEAT" from 2023.1.15 Zepp DiverCity (TOKYO) Behind The Scenes」