ホワイトアトリエ バイ コンバース、鮮やか“花や犬”モチーフで「オールスター アール」をカスタマイズ

コンバース(CONVERSE)のシューズ直営店「ホワイトアトリエ バイ コンバース(White atelier BY CONVERSE)」のプリントカスタマイズデザインに、2023年9月1日(金)より新たなアーティストが登場。イラストレーターの西山寛紀によるによるユニセックススニーカー「オールスター アール HI / OX(ALL STAR(R) HI / OX)」を展開する。

西山寛紀のイラストで「オールスター アール」をカスタマイズ

「ホワイトアトリエ バイ コンバース」は、店舗限定のオールホワイトの「オールスター アール」をベースに、好みのデザインを組み合わせて“自分だけの1足”にアレンジできるショップ。

今回新たなアーティストとして登場するのは、書籍、雑誌、広告、Webなど数多くの媒体でイラストレーションを手がける西山寛紀。誰もが共感しやすい「日常」をテーマにした、印象的な色合いと幾何図形の組み合わせによって生まれるミニマルな作品で知られている。

犬や花のモチーフプリント、代表作“Peace Sign”も

“屋外での日常生活”をイメージしたという鮮やかなプリントカスタマイズデザインには、犬や花といった温かみのあるモチーフを採用。さらに“手”がピースサインを示す代表作「Peace Sign」も登場する。

ホワイトのキャンバスを生かした大胆な構図で自由にデザインを組み合わせて、オリジナルのスニーカーを作り上げてみて。

詳細

ホワイトアトリエ バイ コンバース プリントカスタマイズデザイン 西山寛紀

※OXカットはタンのみデザインをセレクト可能。

発売日:2023年9月1日(金)~2023年12月31日(日)

※店頭販売は、12月30日(土)まで

販売店舗:ホワイトアトリエ バイ コンバース 直営店(原宿・福岡)、コンバース オフィシャルオンラインショップ

サイズ:22.0~28.0、29.0、30.0cm

価格:12,650円

【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217 月~金曜日(土日・祝日を除く)9:00~18:00