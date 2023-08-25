*08:22JST 8/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32287.21、+276.95）

・1ドル＝145.90-00円

・米原油先物は上昇（79.05、+0.16）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（34099.42、-373.56）

・ナスダック総合指数は下落（13463.97、-257.06）

・シカゴ日経先物は下落（31690、大阪比-530）

・SOX指数は下落（3481.30、-120.71）

・VIX指数は上昇（17.20、+1.22）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（8月）

・企業向けサービス価格指数（7月）

・全国百貨店売上高（7月）

・東京地区百貨店売上高（7月）

・独GDP改定値（4-6月）

・独IFO企業景況感指数（8月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV消費者信頼感（8月）

・ブラジル経常収支（7月）

・ブラジル海外直接投資（7月）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（8月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がジャクソンホール会議で講演

・米トランプ前大統領らのジョージア州での起訴出廷期限《ST》