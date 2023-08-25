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8/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 8/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32287.21、+276.95）
・1ドル＝145.90-00円
・米原油先物は上昇（79.05、+0.16）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（34099.42、-373.56）
・ナスダック総合指数は下落（13463.97、-257.06）
・シカゴ日経先物は下落（31690、大阪比-530）
・SOX指数は下落（3481.30、-120.71）
・VIX指数は上昇（17.20、+1.22）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（8月）
・企業向けサービス価格指数（7月）
・全国百貨店売上高（7月）
・東京地区百貨店売上高（7月）
・独GDP改定値（4-6月）
・独IFO企業景況感指数（8月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV消費者信頼感（8月）
・ブラジル経常収支（7月）
・ブラジル海外直接投資（7月）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（8月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がジャクソンホール会議で講演
・米トランプ前大統領らのジョージア州での起訴出廷期限《ST》
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