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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(8月) 49.6
09:30 サービス業PMI(8月) 53.8
09:30 総合PMI(8月) 52.2
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
15:00 工作機械受注(7月) -19.8
＜海外＞
16:30 独・製造業PMI(8月) 38.8
16:30 独・サービス業PMI(8月) 52.3
16:30 独・総合PMI(8月) 47.3 48.5
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(8月) 42.7
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月) 50.9
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(8月) 48.6
17:30 英・製造業PMI(8月) 45.3
17:30 英・サービス業PMI(8月) 51.5
17:30 英・総合PMI(8月) 50.8
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) -0.07％
21:30 加・小売売上高(6月) 0.2％
22:45 米・製造業PMI(8月) 49.0 49.0
22:45 米・サービス業PMI(8月) 52.0 52.3
22:45 米・総合PMI(8月) 52.0
23:00 米・新築住宅販売件数(7月) 71.0万戸 69.7万戸
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月) -15.1
米・20年債入札
米・共和党大統領選候補者討論会
独・国際ゲーム見本市「ゲームズコム」(27日まで)
ジンバブエ・大統領選挙
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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