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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2023年8月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(8月)　　49.6
09:30　サービス業PMI(8月)　　53.8
09:30　総合PMI(8月)　　52.2
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
15:00　工作機械受注(7月)　　-19.8


＜海外＞
16:30　独・製造業PMI(8月)　　38.8
16:30　独・サービス業PMI(8月)　　52.3
16:30　独・総合PMI(8月)　47.3　48.5
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)　　42.7
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月)　　50.9
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(8月)　　48.6
17:30　英・製造業PMI(8月)　　45.3
17:30　英・サービス業PMI(8月)　　51.5
17:30　英・総合PMI(8月)　　50.8
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　-0.07％
21:30　加・小売売上高(6月)　　0.2％
22:45　米・製造業PMI(8月)　49.0　49.0
22:45　米・サービス業PMI(8月)　52.0　52.3
22:45　米・総合PMI(8月)　　52.0
23:00　米・新築住宅販売件数(7月)　71.0万戸　69.7万戸
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(8月)　　-15.1


米・20年債入札

米・共和党大統領選候補者討論会

独・国際ゲーム見本市「ゲームズコム」(27日まで)

ジンバブエ・大統領選挙


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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