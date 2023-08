*12:41JST Jストリーム---「Webinar Stream for 学会 Basic」を新たに提供開始

Jストリーム<4308>は18日、学会や学術集会、各種セミナーのオンライン化をサポートするパッケージ「Webinar Stream for 学会 Lite」の上位版として、「Webinar Stream for 学会 Basic」の提供開始を発表。すでに提供済みの「Webinar Stream for 学会 Lite」に加え、今回新たに、個人情報の取り扱いが必要となる参加登録やマイページ、メール送信や課金システムといった複雑かつ要望の多い課題を解決できる機能を追加したパッケージが「Webinar Stream for 学会 Basic」となる。

同社では今後も「Webinar Stream」の多機能化、多用途化を進めていく。今回の「for 学会」への機能追加や、株主総会等、他の用途に適したパッケージプランも展開していく予定。《SI》