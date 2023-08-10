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日本電解　大幅に3日ぶり反発、24年3月期第1四半期の営業赤字縮小、為替差益で純損益が改善／新興市場スナップショット

2023年8月10日 09:36

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記事提供元：フィスコ

*09:36JST <5759> 日本電解 1833 +135
大幅に3日ぶり反発。24年3月期第1四半期（23年4-6月）の営業損益を2.41億円の赤字（前年同期実績3.37億円の赤字）と発表している。車載電池用銅箔の販売が堅調に推移し、赤字が縮小した。通期予想は6.00億円の赤字で据え置いた。また、為替差益3.33億円を営業外収益に計上したことから純損益が0.22億円の赤字（同2.94億円の赤字）に改善した。通期予想は11.00億円の赤字で変更はない。《ST》

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