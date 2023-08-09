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鉱業が下落率トップ
*22:58JST 鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか、ゴム製品、機械なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか、その他製品、医薬品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1.空運業 ／ 262.43 ／ 1.96
2.その他製品 ／ 4147.9 ／ 1.43
3.医薬品 ／ 3608.31 ／ 1.25
4.鉄鋼 ／ 753.56 ／ 1.13
5.陸運業 ／ 2126.81 ／ 1.07
6.建設業 ／ 1446.23 ／ 0.99
7.化学工業 ／ 2344.74 ／ 0.40
8.卸売業 ／ 3215.9 ／ 0.23
9.不動産業 ／ 1589.54 ／ 0.10
10.小売業 ／ 1591.49 ／ 0.09
11.電力・ガス業 ／ 448.53 ／ 0.04
12.保険業 ／ 1512.44 ／ 0.03
13.金属製品 ／ 1243.54 ／ -0.03
14.サービス業 ／ 2644.6 ／ -0.21
15.非鉄金属 ／ 1117.81 ／ -0.29
16.食料品 ／ 2038.16 ／ -0.29
17.情報・通信業 ／ 5171.56 ／ -0.53
18.ガラス・土石製品 ／ 1221.36 ／ -0.53
19.倉庫・運輸関連業 ／ 2471.24 ／ -0.55
20.繊維業 ／ 665.7 ／ -0.59
21.その他 金融業 ／ 828.65 ／ -0.73
22.水産・農林業 ／ 529.64 ／ -0.85
23.精密機器 ／ 10670.07 ／ -0.95
24.海運業 ／ 1408.05 ／ -1.08
25.輸送用機器 ／ 3989.06 ／ -1.24
26.石油・石炭製品 ／ 1194.29 ／ -1.41
27.パルプ・紙 ／ 488.17 ／ -1.51
28.証券業 ／ 403.62 ／ -1.86
29.銀行業 ／ 230.45 ／ -2.24
30.機械 ／ 2638.48 ／ -2.65
31.ゴム製品 ／ 4013.3 ／ -2.73
32.鉱業 ／ 523.69 ／ -3.31《ST》
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