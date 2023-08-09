*22:58JST 鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか、ゴム製品、機械なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか、その他製品、医薬品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1.空運業 ／ 262.43 ／ 1.96

2.その他製品 ／ 4147.9 ／ 1.43

3.医薬品 ／ 3608.31 ／ 1.25

4.鉄鋼 ／ 753.56 ／ 1.13

5.陸運業 ／ 2126.81 ／ 1.07

6.建設業 ／ 1446.23 ／ 0.99

7.化学工業 ／ 2344.74 ／ 0.40

8.卸売業 ／ 3215.9 ／ 0.23

9.不動産業 ／ 1589.54 ／ 0.10

10.小売業 ／ 1591.49 ／ 0.09

11.電力・ガス業 ／ 448.53 ／ 0.04

12.保険業 ／ 1512.44 ／ 0.03

13.金属製品 ／ 1243.54 ／ -0.03

14.サービス業 ／ 2644.6 ／ -0.21

15.非鉄金属 ／ 1117.81 ／ -0.29

16.食料品 ／ 2038.16 ／ -0.29

17.情報・通信業 ／ 5171.56 ／ -0.53

18.ガラス・土石製品 ／ 1221.36 ／ -0.53

19.倉庫・運輸関連業 ／ 2471.24 ／ -0.55

20.繊維業 ／ 665.7 ／ -0.59

21.その他 金融業 ／ 828.65 ／ -0.73

22.水産・農林業 ／ 529.64 ／ -0.85

23.精密機器 ／ 10670.07 ／ -0.95

24.海運業 ／ 1408.05 ／ -1.08

25.輸送用機器 ／ 3989.06 ／ -1.24

26.石油・石炭製品 ／ 1194.29 ／ -1.41

27.パルプ・紙 ／ 488.17 ／ -1.51

28.証券業 ／ 403.62 ／ -1.86

29.銀行業 ／ 230.45 ／ -2.24

30.機械 ／ 2638.48 ／ -2.65

31.ゴム製品 ／ 4013.3 ／ -2.73

32.鉱業 ／ 523.69 ／ -3.31《ST》